پیشنهاد شده است هر کشوری در شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلایل غیرقانونی رای مثبت بر ضد منافع قانونی ایران بدهد، حق عبور از تنگه هرمز را داشته باشد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت:همان طور که کشورهایی که ایران را به طور غیرقانونی تحریم کرده اند حق عبور از تنگه هرمز را ندارند، کسانی که در شورای امنیت هم بر خلاف منافع ملی ایران رای غیر قانونی بدهند، باید دچار همین سرنوشت شوند.

وی گفت: اگر هم قرار است در شورای امنیت قطعنامه ای صادر شود، بر اساس قانون باید حمله متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونسیتی به ایران محکوم و با آن برخورد بین المللی شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: بر مبنای کمیسیون حقوق دریاها، آبهای مجاور ساحل یک کشور تا دوازده مایل به عنوان آب حوزه سرزمینی آن کشور و دوازده مایل بعدی نیز حوزه نظارتی آن کشور محسوب می شود، این یعنی تا ۲۴ مایل از آبهای ساحل یک کشور، تحت کنترل آن کشور است.

حاجی افزود: عرض تنگه هرمز بیست و یک مایل است و بنابراین این تنگه متعلق به ایران است و ایران حق دارد بر آن اعمال مدیریت کند