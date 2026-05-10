استاندار زنجان گفت: حمایت از ورزش کشتی در اولویت است و برنامه ریزیهای لازم در این زمینه با اتخاذ تدابیر مناسب صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سید محسن صادقی روز یکشنبه در دیدار با عبدالمهدی نصیرزاده نایبرئیس فدراسیون کشتی،گفت: همواره رشادتها و افتخار آفرینیهای کشتی گیران ایران در رقابتهای های برون مرزی، کام هموطنان و مردم ورزش دوست کشور را شیرین میکند.
استاندار زنجان درباره حمایت صنایع استان از رشته ورزشی کشتی جهت شرکت در مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور و همچنین میزبانی از جام بینالمللی در رشته کشتی آزاد در استان زنجان طی امسال، قول مساعد داد.
بر این اساس مقرر شد نخستین جلسه مشترک با صاحبان صنایع استان، هفته آینده برگزار شود تا زمینههای لازم برای حمایت مؤثر از این رشته ورزشی فراهم شود.