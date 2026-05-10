رسانههای رژیم صهیونیستی از هلاکت یک نظامی صهیونیست بر اثر انفجار هواگرد بمب گذاری شده حزب الله در یک پایگاه نظامی اشغالگران در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رزمندگان حزب الله در شبانه روز گذشته، ۲۴ عملیات پهپادی، موشکی و توپخانه ای علیه اهداف نظامی رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین های اشغالی و جنوب لبنان در پاسخ به نقض آتشبس انجام دادند.
این عملیاتها شامل هدف قراردادن دو دستگاه بولدوزر D ۹، یک مرکز فرماندهی، یک خودروی نظامی هامر و چندین تجمع نظامی ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از پهپادهای انتحاری، راکت و توپخانه بوده است که به گفته مقاومت، در این عملیاتها خسارات و تلفات سنگینی به ارتش رژیم صهیونیستی تحمیل شد.
بر اساس این بیانیهها که بصورت جداگانه منتشر شده است، در مهمترین این حملات، یک دستگاه بولدوزر D ۹ ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «خلّة راج» در حومه شهرک «دیر سریان» با پهپاد انتحاری هدف قرار گرفت. همچنین مرکز فرماندهی تازه تاسیس دشمن صهیونیستی در شهرک «الخیام» و یک بولدوزر دیگر ارتش رژیم اشغالگر در شهر «بنت جبیل» نیز با همین نوع پهپادها مورد اصابت قرار گرفتند.
حزب الله با تاکید بر اینکه در این حملات ادوات و شماری از نیروهای رژیم صهیونیستی بصورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند، افزود: علاوه بر این، تجمع خودروها و نظامیان رژیم صهیونیستی در «خله راج» با گلولههای توپخانه هدف قرار گرفت که تلفاتی بر جا گذاشت و دشمن مجبور شد برای تخلیه مجروحان، نیروی کمکی به منطقه اعزام کند.
در ادامه، یک تجمع دیگر از نظامیان رژیم اسرائیل در شهرک «رشاف» با موشک هدایت شونده و چند تجمع دیگر در همین منطقه و «خله راج» با راکتهای توپخانه نیروهای مقاومت هدف قرار گرفتند.
حزب الله همچنین اعلام کرد که یک خودروی «هامر» و یک تجمع از نیروهای دشمن صهیونیستی را در شهر «طیرحرفا» با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است.
بر اساس بیانیه دیگر حزب الله لبنان، مرکز فرماندهی جدید ارتش رژیم اسرائیل در منطقه «البیاضه» و تجهیزات فنی مستقر در آن نیز با پهپاد مورد حمله قرار گرفت.
دو تجمع دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی نیز در حومه «دیر سریان» و اطراف موقعیت «جلّ العلّام» نیز با پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفتند.
حزب الله لبنان بر اصابت مستقیم و وارد آوردن تلفات به نیروهای دشمن صهیونیستی در تمامی این عملیاتها تاکید کرده است.
پیشتر حزبالله لبنان اعلام کرده بود که سکوی سامانه پدافندی «گنبد آهنین» و نیروهای مستقر در آن را در منطقه جلالعلام در مرز لبنان و فلسطین اشغالی با دو پهپاد هدف قرار داده است.
منطقه جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی طی ماههای اخیر پس از نقض آتش بس بارها شاهد درگیری و تبادل آتش میان حزبالله و ارتش رژیم صهیونیستی بوده است.