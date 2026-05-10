خراسان رضوی با هدف‌ گذاری برای تولید ۳ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر، به یکی از قطب‌ های توسعه انرژی‌ های نو در کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ ای خراسان در گفتگو با خبرنگار ما اعلام کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه و سیاست دولت چهاردهم برای رفع ناترازی انرژی، مقرر شده ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌ های تجدیدپذیر به شبکه برق کشور افزوده شود که سهم خراسان رضوی از این برنامه، ۳ هزار مگاوات تعیین شده است.

هادی مدقق با بیان اینکه این ظرفیت شامل ۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و هزار مگاوات نیروگاه بادی است، افزود: سهم هر شهرستان و همچنین بخش‌ های مختلف صنعتی، کشاورزی، خانگی، اداری و سرمایه‌ گذاری در این برنامه به‌ صورت تفکیکی مشخص شده است.

وی با اشاره به روند اجرای طرح‌ های انرژی پاک در استان گفت: تاکنون برای بیش از ۸/۸ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در خراسان رضوی پروانه صادر شده و ۲۸۳ مگاوات نیروگاه نیز به بهره‌ برداری رسیده و به شبکه سراسری برق متصل شده است.

مدقق تفویض اختیار از سوی توانیر و ساتبا برای صدور مجوزها را عامل تسهیل فرآیند سرمایه‌ گذاری در حوزه انرژی‌ های تجدیدپذیر دانست و تأکید کرد: در صورت رفع مشکلات تأمین مالی و ارز، دستیابی به هدف‌ گذاری ۳ هزار مگاواتی استان دور از دسترس نخواهد بود.

وی همچنین با اشاره به بهره‌ برداری از نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی کارخانه سیمان زاوه، گفت: در این شهرستان ساخت ۲۳ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر هدف‌گذاری شده که تاکنون ۱۱ مگاوات آن به بهره‌ برداری رسیده است.

نیروگاه‌ های خورشیدی، راهکاری اساسی برای عبور از چالش‌ های حوزه انرژی

استاندار خراسان رضوی نیز در مراسم افتتاح این نیروگاه، توسعه انرژی‌ های تجدیدپذیر را یک ضرورت ملی توصیف کرد و گفت: همزمان با نزدیک شدن به اوج مصرف برق، توسعه نیروگاه‌ های خورشیدی و مدیریت مصرف انرژی، راهکاری اساسی برای عبور از چالش‌ های فعلی حوزه انرژی کشور است.

غلامحسین مظفری با اشاره به ظرفیت‌ های اقلیمی شهرستان زاوه افزود: حضور سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی و بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های طبیعی منطقه، زمینه‌ ساز پیشتازی این شهرستان در توسعه انرژی‌ های نو شده است.

وی با تأکید بر ضرورت صرفه‌ جویی در مصرف برق، گاز و آب خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاه‌ های خورشیدی علاوه بر کمک به رفع ناترازی انرژی، نقش مهمی در رونق تولید و ایجاد اشتغال ایفا می‌ کند.

در همین مراسم، مدیر انرژی شرکت سیمان زاوه نیز اعلام کرد: نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی این مجموعه با سرمایه‌ گذاری ۲۵۰۰ میلیارد ریالی و با استفاده از فناوری روز دنیا در زمینی به وسعت ۸/۵ هکتار احداث شده است.

بشیر فائزی افزود: برق تولیدی این نیروگاه علاوه بر تأمین بخشی از نیاز انرژی، به شبکه سراسری برق کشور تزریق می‌ شود.

به گفته وی، با احتساب نیروگاه ۵ مگاواتی قبلی، ظرفیت تولید انرژی خورشیدی این مجموعه به ۱۱ مگاوات رسیده و برنامه توسعه ۵ مگاوات دیگر نیز در دست بررسی است.