پخش زنده
امروز: -
طرح نظارت بر بازار بویژه در بخش کالاهای اساسی و پرتقاضا در استان ادامه دارد، اما افزایش بازرسی و برخورد جدیتر با متخلفان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ احمد رضا عظیمی خبرنگار ما با حضور بازرسان تعزیرات وضعیت عرضه کالاهای اساسی در بازار را رصد کردند.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: گشتهای مشترک به صورت روزانه و در دو نوبت صبح و عصر، در حال انجام است.
براتعلی صالحی افزود:شهروندان میتوانند هرگونه تخلف صنفی، گرانفروشی یا احتکار را به سامانههای تلفنی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صمت گزارشهای کنند.
رییس کل دادگستری استان هم در جلسه قرارگاه تنظیم بازار گفت: باوجود تلاشهای صورت گرفته برای کنترل و رصد؛ کارکردهای نظارتی در بازار مناسب و کافی نیست.
حجت الاسلام جعفری با اشاره به اینکه روشهای نظارتی و پیشگیری و مقابله باید تجدید نظر شود طوری که مردم برایشان ملموس باشد افزود:بایستی از کارهای جزیرهای و پراکنده اجتناب کرد.
وی با بیان اینکه قرارگاه مشترک نظارتی و عملیاتی برای مقابله با مشکلات بازار و اخلال در بازار در استان ایجاد شده است افزود: تنظیم و کنترل بازار و احتکار و مقابله با گران فروشی و اخلال در بازار باید با جدیت ببشتر دنبال شود.