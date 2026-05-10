سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی نوشت: ایستادگی ایرانیان در مقابل مهاجمان زورگو سابقهای به درازای تاریخ تمدن ایران دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت:
" ایرانیان در طول تاریخ، نه فقط در برابر یک قدرت، بلکه در برابر «پلاسها» و «لژیونرها» نیز ایستادهاند و سربلند بیرون آمدهاند.
در چنین روزی در سال ۵۳ قبل از میلاد، در نبرد حرّان، سردار بزرگ ایرانی، سورنا، با افراد و تجهیزاتی کمتر، لژیونهای مجهز روم را در جنگی نامتقارن در هم شکست؛ کراسوس، یکی از قدرتمندترین مردان روم، کشته و تصور شکستناپذیری روم برباد رفت و رؤیای پیشروی آن به شرق فروپاشید.
تاریخ، برای آنان که آن را نمیخوانند، و درسهای آن را برنمیتابند، دوباره تکرار میشود.