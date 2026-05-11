به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در هفته هلال احمر با هدف تجلیل از جان فشانی امدادگرانی که در خط مقدم کمک رسانی به آسیب دیدگان حوادث و جنگ حضور دارند برنامه های ویژه ای تدارک دیده شده است .

یکی از این برنامه ها حضور کاروان امدادی و خودرویی هلال احمر در بین تجمعات شبانه در شهر اصفهان است که با استقبال گرم مردم روبرو شد.

این جهادگران بی ادعا پس از جنگ تحمیلی سوم همچنان با ۹۵ تیم امدادی در استان در حال آماده باش هستند و همزمان پشتیبانی آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم تا تهیه دارو برای بیماران از فعالیت های این روز های امدادگران هلال احمر است. این جهادگران پا به پای آتش نشانان در لحظات اولیه تمام اصابت های صهیونی آمریکایی در صحنه حضور داشتند و با آنچه در توان داشتند به یاری آسیب دیدگان پرداختند.

از ۱۸ اردیبهشت به مدت یک هفته از زحمات این سرخ پوشان تجلیل می شود .