معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: هرگونه نقل‌وانتقال و واگذاری مالکیت در اراضی الحاقی اخیر به شهر زنجان، مشمول "قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن" می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سید محمد مهدیون، با اشاره به اینکه اراضی ۶۲۲ هکتاری شمال شرق شهر زنجان در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برای الحاق به محدوده شهر قرار دارد، گفت: هرگونه نقل‌وانتقال مالکیت از طریق فروش، واگذاری یا هر روش دیگر توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، شامل قانون یاد شده می‌شود.

وی افزود: این قانون مشمول شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (مصوب ۶ مرداد ۱۳۸۱) است و تاکید می‌کند که در صورت انتقال مالکیت، اراضی مذکور به هیچ وجه قابلیت تغییر کاربری به مسکونی را نخواهند داشت.

معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان تاکید کرد: مطابق قانون فوق، تنها مالکان اولیه و تعاونی‌هایی که پیش از تاریخ ۶ مرداد ۱۳۸۱ مالک زمین بوده‌اند، امکان توافق و استفاده از زمین با کاربری مسکونی را دارند.

مهدیون گفت: این قانون شامل اراضی داخل محدوده قانونی شهر‌ها نیز می‌شود و اراضی غیرمسکونی که پس از تاریخ یادشده تغییر مالکیت دهند، امکان تغییر کاربری به مسکونی را نخواهند داشت.