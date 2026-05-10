پخش زنده
امروز: -
محیطبان علی اکبر ایمانی در ارتفاعات منطقه شکار ممنوع سوادکوه، تصاویری زیبا از یک خرس قهوهای نر و ماده در حال تغذیه در فصل بهار ثبت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بهار امسال در منطقه شکار ممنوع سوادکوه، صحنههایی بدیع از حیات وحش رقم خورده است. علی اکبر ایمانی، محیطبان باسابقه مازندرانی، موفق شد از یک قلاده خرس قهوهای نر و ماده که در ارتفاعات مشغول تغذیه بودند، فیلمبرداری کند.
در این تصاویر، خرسها با آرامش کامل در دامنههای سرسبز و عاری از هرگونه تهدید انسانی، از علفهای تازه بهاری تغذیه میکنند. منطقه شکار ممنوع سوادکوه، به دلیل تنوع زیستی بالا و امنیت نسبی، یکی از آخرین پناهگاههای این گونه ارزشمند در استان مازندران است.
امنیت ایجاد شده توسط محیطبانان و همراهی جوامع محلی، باعث شده است که خرس قهوهای (که در برخی نقاط کشور در معرض تهدید است) در این منطقه از آرامش نسبی برخوردار باشد.