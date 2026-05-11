قدردانی از ۸ ایده برتر در رویداد ملی ایدههای نوآورانه هوش مصنوعی
با برگزاری مراسم اختتامیه رویداد ملی ایدههای نوآورانه در هوش مصنوعی (IranAI)، ۸ طرح برگزیده در حوزههای مختلف از صنعت و پزشکی تا کشاورزی و آموزش معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، رویداد ملی ایدههای نوآورانه در هوش مصنوعی که از مهرماه سال گذشته به همت «خانه هوش ایران» آغاز شده بود، با معرفی برترینها به ایستگاه پایانی رسید.
در این مراسم، طرحهای برگزیده در ۶ محور تخصصی به شرح زیر معرفی شدند:
- صنعت و معدن: سامانه هوشمند پایش و بهینهسازی پمپهای BB۱ (علی لطفی).
- سلامت و پزشکی: سامانه هوشمند تزریق و پایش انسولین (علی پورخلیل) و سامانه جامع سلامت هوشمند (مهدیه خلیقفرد).
- دامداری و کشاورزی: پلتفرم مدیریت هوشمند صنعت دام و طیور (مجید غضنفرزاده).
- منابع انسانی: پلتفرم مدیریت دانش درنیکا (احمد رضائیان) و سامانه یکپارچه مدیریت فرآیندهای کسبوکار (میلاد شفیعیان).
- کسبوبار: دستیار خرید هوشمند «شاپل» (محمدامین زندیفرد).
- آموزش: سامانه جامع آموزشی «مداد» (علی سمیعی).
این رویداد با هدف شناسایی استعدادهای برتر و کاربردیسازی تکنولوژی هوش مصنوعی در زیرساختهای کشور برگزار شد.