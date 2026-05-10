به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید علی‌اصغر حسینی‌شیروانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان، از استقبال گسترده خانوارها خبر داد.

وی اظهار کرد: از ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، در مجموع ۷ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۶۰۸ تراکنش در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی در مازندران به ثبت رسیده است.

حسینی‌شیروانی افزود: در بازه زمانی ۱۵ تا ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ (مرحله چهارم طرح)، ۲۹۵ هزار و ۸۳۵ تراکنش توسط ۲۶۰ هزار و ۴۵۰ خانوار مازندرانی انجام شده که مجموع اعتبار استفاده‌شده در این مرحله به ۶ هزار و ۶۸۰ میلیارد و ۴۸۵ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۶۷۱ ریال رسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به آمار تجمیعی از ابتدای طرح تصریح کرد: از ۱۷ دی ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، یک میلیون و ۷۲۹ هزار و ۱۶۱ خانوار در استان از مزایای کالابرگ الکترونیکی بهره‌مند شدند و مجموع اعتبار هزینه‌شده به ۱۵۰ هزار و ۷۰۷ میلیارد و ۴۱ میلیون و ۸۰۱ هزار ریال رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی یکی از برنامه‌های حمایتی دولت در راستای تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی خانوارها است. زیرساخت اجرای طرح در استان فعال است و فروشگاه‌های متعددی به سامانه متصل هستند.

حسینی‌شیروانی در پایان از فعال شدن طرح «کارت امید مادر» خبر داد و گفت: این طرح وارد فاز پرداخت شده و برای نوزادان متولد سال ۱۴۰۵، ماهانه ۲ میلیون تومان به حساب مادر واریز می‌شود. اولین واریزی نیز ۱۵ اردیبهشت انجام شده است.