به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، قائممقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از آغاز ثبتنام ناشران خارجی برای حضور در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۱۴۰۵ خبر داد.
حیدری درباره فرآیند ثبتنام این ناشران گفت: فرآیند ثبتنام ناشران خارجی از طریق سامانه Register-int.tibf.ir آغاز شده است. ناشران، نمایندگان رسمی و موزعان دارای مجوز میتوانند با بارگذاری مدارک و اطلاعات کتابهای خود در این رویداد فرهنگی شرکت کنند.
قائممقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران افزود: در بخش ناشران خارجی، آثار لاتین و عربی عرضه خواهد شد و تمامی کتابها پیش از ورود به سامانه فروش، از نظر اصالت و محتوای فرهنگی مورد ارزیابی و تأیید کارشناسان قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران همچنین ادامه داد: عرضه کتابهای اصل، رعایت ضوابط فرهنگی، شفافیت در قیمتگذاری و همکاری با بخش نظارت از الزامات حضور ناشران خارجی در نمایشگاه امسال است.
ابراهیم حیدری در ادامه درباره تخفیفها و حمایتهای پیشبینیشده برای مخاطبان گفت: کتابهای منتشرشده در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با ۱۰ درصد تخفیف ناشر و ۱۰ درصد یارانه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عرضه میشوند. کتابهای سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ شامل ۲۵ درصد تخفیف و ۱۰ درصد یارانه خواهند بود؛ و آثار منتشرشده بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ نیز با ۵۰ درصد تخفیف ناشر به مخاطبان ارائه میشوند.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.