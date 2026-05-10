اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران فراخوان جشنواره عکس «روایت خیابان، قاب همدلی» را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران فراخوان جشنواره عکس «روایت خیابان، قاب همدلی» را منتشر کرد. این جشنواره با هدف ثبت لحظات حضور حماسی مردم در میادین، بیعت با رهبری، عزاداری برای رهبر شهید و تشییع شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه برگزار می‌شود.

موضوعات جشنواره:

- لحظات عزاداری مردم در میادین برای رهبر شهید

- بیعت مردم در میادین با رهبر جدید

- حضور کودکان، افراد مسن، دانشجویان، اصناف و بازاریان

- شعار‌ها و پلاکارد‌ها با مضامین مردمی، مقاومت و جبهه مقاومت

- تشییع شهدای مازندران در جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه

- تصاویری با نماد‌های بی‌زبان مقاومت، تضاد بین آرامش مردم و آمادگی مدافعان، هماهنگی حرکات و نگاه‌ها در صحنه‌های پشتیبانی

شرایط شرکت:

شرکت برای عموم آزاد است. دریافت آثار فقط از طریق شماره موبایل ۰۹۰۳۵۷۰۷۵۳۶ یا شناسه کاربری @AdminMazandPhoto توسط پیام‌رسان‌های ایتا، بله و روبیکا امکان‌پذیر است. عکس‌ها می‌بایست در جغرافیای استان مازندران به ثبت رسیده باشد. هر عکاس مجاز به ارسال ۱۰ عکس در هر بخش (دوربین عکاسی و موبایل) است.

عکس‌ها می‌بایست کاملاً مستند بوده و به صورت رنگی یا سیاه و سفید ارسال شود. استفاده از ابزار گرافیکی، جابجایی عناصر و هوش مصنوعی در ویرایش عکس ممنوع است. ارسال مکان، زمان و مشخصات عکس الزامی است.

گاهشمار جشنواره:

- آخرین مهلت ارسال اثر: ۱۵ مرداد ۱۴۰۵

- تاریخ برگزاری داوری آثار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۵

- تاریخ افتتاحیه جشنواره: ۱۵ شهریور ۱۴۰۵

- تاریخ اختتامیه و اهدای جوایز: ۱۸ شهریور ۱۴۰۵

جوایز:

بخش عکاسی: نفر اول ۲۰ میلیون تومان، نفر دوم ۱۵ میلیون تومان، نفر سوم ۱۰ میلیون تومان

بخش موبایل: نفر اول ۱۰ میلیون تومان، نفر دوم ۷ میلیون تومان، نفر سوم ۵ میلیون تومان

تلفن دبیرخانه: ۰۱۱۳۳۳۶۴۶۴۷