به گفته مسئولان در یکسال گذشته بیش از سی هزار گردشگر عراقی در قالب تورهای گردشگری، اقامتگاههای بومگردی استان ایلام را برای اسکان خود برگزیدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بافت سنتی اقامتگاههای بوم گردی با معرفی فرهنگ و تمدن کهن و اصالت استان ایلام و نیز سبک زندگی ایلی، عشایری آن به همراه صنایع دستی موجب شده است؛ تا گردشگران عراقی به جای اقامت در هتل؛ این اماکن بومی را برای بازدید و اسکان خود انتخاب کنند.
اقامتگاههای بوم گردی در کنار جاذبههای تاریخی و طبیعت بکر و چهار فصل ایلام، فرصتی برای جذب سرمایه گذاران عراقی در حوزه گردشگری و حمل و نقل توریستی، بین استان ایلام و کشور عراق است.