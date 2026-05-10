به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: طی دو روز، سرشماری بهاره قرقاول‌های گونه خزری در راستای برنامه جامع حفاظت از ذخائر ژنتیکی، با حضور تیم‌های کارشناسی در سراسر استان انجام شد.

اسماعیلی افزود: این طرح برای برنامه‌ریزی بهتر و پشتیبانی بیشتر از این گونه حمایتی برگزار گردید.

وی که در عرصه ۵ هزار هکتاری پارک ملی حیات وحش کیاسر این کار مهم را به همراه همکاران انجام داد، گفت: امسال از تجهیزات نوین بیشتری همچون پهپاد و دوربین‌ها و تله‌دوربین برای تسریع و سهولت کار استفاده خواهیم کرد.

اسماعیلی رشد جمعیتی مطلوب این گونه حمایتی را مرهون همت برنامه‌ریزان و جدیت محیط‌بانان عنوان کرد.