به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد از ثبت مشاهده پرنده نادر و حمایت‌شده «سار صورتی» پس از گذشت چندین دهه، در محدوده زیستگاه تالاب بین المللی قوپی باباعلی خبر داد.

فاروق سلیمانی ضمن تبریک روز جهانی پرندگان مهاجر گفت: این گونه کمیاب طی روزهای اخیر توسط کارشناسان محیط زیست در حاشیه تالاب مشاهده و ثبت شده است.

سلیمانی گفت: سار صورتی از گونه‌های حمایت‌شده به شمار می‌رود و مشاهده آن در یک زیستگاه، نشانه‌ای مثبت از شرایط مطلوب محیطی آن منطقه تلقی می‌شود.

وی اظهار کرد:حضور این پرنده پس از سال‌ها می‌تواند بیانگر بهبود وضعیت زیستگاه و افزایش منابع غذایی در تالاب باشد.

وی گفت:تالاب قوپی باباعلی یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر در منطقه به شمار می‌رود و هر ساله میزبان گونه‌های مختلفی از پرندگان آبزی و کنارآبزی می باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد بر لزوم حفاظت هرچه بیشتر از تالاب ها تأکید نمود و از مردم درخواست نمود با رعایت اصول طبیعت‌گردی، از ایجاد مزاحمت برای انواع گونه های آبزی و کنار آبزی خودداری کنند.

وی افزود: بازگشت سار صورتی به تالاب قوپی باباعلی نه‌تنها یک مشاهده ساده نمی باشد، بلکه پیامی روشن از ظرفیت‌های طبیعی این منطقه و اهمیت پاسداری از آن برای نسل‌های آینده است ، رخدادی که امیدها برای تداوم حیات گونه‌های نادر در این زیستگاه را زنده کرده است.