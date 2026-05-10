پس از چند دهه پرنده نادر سارصورتی در محدوده زیستگاه تالاب بین المللی قوپی باباعلی مهاباد مشاهده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد از ثبت مشاهده پرنده نادر و حمایتشده «سار صورتی» پس از گذشت چندین دهه، در محدوده زیستگاه تالاب بین المللی قوپی باباعلی خبر داد.
فاروق سلیمانی ضمن تبریک روز جهانی پرندگان مهاجر گفت: این گونه کمیاب طی روزهای اخیر توسط کارشناسان محیط زیست در حاشیه تالاب مشاهده و ثبت شده است.
سلیمانی گفت: سار صورتی از گونههای حمایتشده به شمار میرود و مشاهده آن در یک زیستگاه، نشانهای مثبت از شرایط مطلوب محیطی آن منطقه تلقی میشود.
وی اظهار کرد:حضور این پرنده پس از سالها میتواند بیانگر بهبود وضعیت زیستگاه و افزایش منابع غذایی در تالاب باشد.
وی گفت:تالاب قوپی باباعلی یکی از زیستگاههای مهم پرندگان مهاجر در منطقه به شمار میرود و هر ساله میزبان گونههای مختلفی از پرندگان آبزی و کنارآبزی می باشد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد بر لزوم حفاظت هرچه بیشتر از تالاب ها تأکید نمود و از مردم درخواست نمود با رعایت اصول طبیعتگردی، از ایجاد مزاحمت برای انواع گونه های آبزی و کنار آبزی خودداری کنند.
وی افزود: بازگشت سار صورتی به تالاب قوپی باباعلی نهتنها یک مشاهده ساده نمی باشد، بلکه پیامی روشن از ظرفیتهای طبیعی این منطقه و اهمیت پاسداری از آن برای نسلهای آینده است ، رخدادی که امیدها برای تداوم حیات گونههای نادر در این زیستگاه را زنده کرده است.