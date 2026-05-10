جنگ برای ما مفهوم دفاع دارد و در این جنگ آن‌چه بیش از مهمه خودنمایی می‌کند، رنگ خداییست؛ در هشت سال دفاع مقدس، دستمان خالی بود؛ اما دلمان پر از یاد خدا و ذکر یا حسین؛ حالا باز هم در آن حال و هوا نفس می‌کشیم...

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ هفتاد شب ایستادگی در جبهه خیابان‌ها و در دفاع جانانه از میهن با زیارت اربعین، تکمیل می‌شود؛ استاندار ایلام با بیان این مطلب افزود: زیارت اربعین، تکمیل‌کننده این خروش مردمی است که با هر مشت آنها یک موشک بر قلب دشمن زده شد.

احمد کرمی با تأکید بر آمادگی همه کمیته‌های ستاد برای برگزاری مراسم اربعین، اظهار کرد: برخی طرح‌های زیرساختی اربعین باید شتاب بیشتری بگیرند که از جمله آنها می‌توان به تکمیل مسیر مهران- دهلران- اندیمشک و محور رانشی صالح‌آباد اشاره کرد.

استاندار ایلام با بیان این‌که روز عرفه اولین مانور اجرایی برگزاری اربعین است، اضافه کرد: در خصوص تأمین آب یخ و توزیع مناسب آب در قرارگاه آب؛ علاوه بر مرز مهران برای مرز چیلات دهلران نیز برنامه‌ریزی شود.

وی بر پیگیری تعهدات وزارتخانه‌ها که در ستاد مرکزی اربعین مصوب شده است، تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی استان پیگیر این تعهدات به ویژه در حوزه وزارت نیرو، وزارت ارشاد، بانک‌ها و تأمین ارز اربعین باشند.

کرمی رویکرد فرهنگی اربعین امسال را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: الزامات موکب‌های مردمی از نظر تأمین آب و برق باید از سوس دستگاه‌های زیرساختی پیگیری شود؛ همچنین تکمیل فاضلاب مهران که جزء مصوبات ستاد مرکزی اربعین است نیز اجرایی شود.

وی ساماندهی پارکینگ‌های شخصی و نظارت بر خدمات آنها را نیز بسیار مهم ارزیابی کرد.

کرمی بر برگزاری نشست‌های مرزی با حوزه‌های متناظر در همه بخش‌ها با طرف عراقی تأکید کرد و گفت: قرارگاه رسانه، سال‌های گذشته لحظات زیبا و به‌یادماندنی‌ای را از روز عرفه، ایام محرم و اربعین مخابره کرد که جا دارد تداوم داشته باشد و شور و شعور انقلابی مردم ایران با کمک رسانه و اهالی فرهنگ و هنر به جهانیان نشان داده شود.