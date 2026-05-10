به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بابایی مدیرکل شرکت توزیع برق غرب مازندران از اجرای طرح‌های جهادی در راستای سیاست‌های محرومیت‌زدایی دولت چهاردهم خبر داد و گفت: با هدف تقویت زیرساخت‌های مناطق روستایی، شبکه برق ۷۳۱ روستای غرب استان با اعتباری بالغ بر ۶۲۰ میلیارد تومان بهینه‌سازی شد.

مدیرکل شرکت توزیع برق غرب مازندران اظهار کرد: توسعه پایدار روستا‌ها بدون داشتن زیرساخت‌های انرژی مطمئن میسر نیست. دولت چهاردهم با نگاهی ویژه به محرومیت‌زدایی، منابع قابل توجهی را برای بازسازی و نوسازی شبکه‌های فرسوده روستایی اختصاص داده است که خروجی آن در غرب مازندران کاملاً مشهود است.

بابایی افزود: در این طرح جامع که با نگاهی عدالت‌محور اجرایی شد، ۷۳۱ روستای غرب مازندران تحت پوشش اقدامات بهینه‌سازی قرار گرفتند. برای اجرای این پروژه‌ها اعتباری بالغ بر ۶۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

این مقام مسئول با اشاره به جزئیات اقدامات انجام شده، گفت: اولویت اصلی ما در این طرح، حل معضل دیرینه افت ولتاژ در مناطق دوردست و کوهستانی بود که با اصلاح شبکه و نصب ترانس‌های جدید مرتفع گردید. علاوه بر آن، با هدف حرکت به سمت مدیریت مدرن شبکه و کاهش تلفات انرژی، پروژه هوشمندسازی شبکه برق نیز در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل شرکت توزیع برق غرب مازندران با اشاره به یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این طرح، گفت: یکی از شاخص‌ترین اقدامات در این مرحله، اجرای شبکه فیبر نوری اختصاصی در بخش‌های وسیعی از این مناطق است. این اقدام، پایداری و امنیت شبکه را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد و بستر لازم برای کنترل از راه دور و پایش آنلاین شبکه برق را در این ۷۳۱ روستا فراهم کرده است.

بابایی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت توزیع برق غرب مازندران در تداوم سیاست‌های محرومیت‌زدایی دولت، شناسایی سایر نقاط نیازمند بهبود را در دستور کار دارد و تا رسیدن به شبکه برقی پایدار، هوشمند و نوین در تمامی روستا‌های منطقه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.