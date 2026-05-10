به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در روز‌هایی که عطر بهارنارنج در باغ‌های تنکابن پیچیده، نخستین دوره جشنواره «تی‌تی گل» با محوریت برداشت شکوفه‌های بهارنارنج در بخش خرم‌آباد برگزار شد.

در این جشنواره، علاوه بر معرفی و عرضه انواع محصولات مرکبات و شکوفه‌های بهاری، نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و محصولات محلی نیز برپا شد که با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان همراه بود.

پرویز قاسمی بخشدار خرم‌آباد در حاشیه این مراسم با اشاره به ثبت نخستین دوره این جشنواره به نام بخش خرم‌آباد، از استقبال پرشور مردم و گردشگران ابراز خرسندی کرد. او افزود: این رویداد فرصتی عالی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی منطقه است.

قاسمی با اشاره به اینکه عطر دل‌انگیز شکوفه‌ها و مناظر چشم‌نواز باغ‌های تنکابن، این منطقه را به مقصدی جذاب برای گردشگران تبدیل کرده است، گفت: امیدواریم در سال‌های آینده شاهد گسترش بیشتر این رویداد باشیم.