در پی طرح شکایت سازمان صداوسیما مبنی بر انتشار غیرقانونی آثار این سازمان، دادگاه حکم به پرداخت خسارت ۳.۶ همتی (هزار میلیارد تومانی) توسط سکو آپارات صادر کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سکو آپارات با انتشار بیانیه‌ای رسمی از صدور حکم قضایی جدید در پرونده شکایت سازمان صداوسیما خبر داد.



بر اساس رأی صادره، این سکو به دلیل انتشار بدون مجوز ۷۵۵ اثر تلویزیونی متعلق به رسانه ملی، به پرداخت حدود ۳.۶ هزار میلیارد تومان خسارت محکوم شده است.

دادگاه در این پرونده، دفاعیات آپارات مبنی بر «سلب مسئولیت میزبان در قبال محتوای کاربرمحور» را نپذیرفته و بر انتفاع سکو از محتوای منتشر شده تأکید کرده است.