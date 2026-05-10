سرپرست مدیریت بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران، از تمدید مهلت پرداخت شناسه‌های حق بیمه صادر شده در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسینی اسرمی، سرپرست مدیریت بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان مازندران از تسهیلات جدید برای بیمه‌شدگان این صندوق در پی شرایط جنگ رمضان خبر داد.

وی گفت: در راستای حمایت از بیمه‌شدگان، مهلت پرداخت شناسه‌های حق بیمه صادر شده در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است.

حسینی اسرمی ادامه داد: این فرصت شامل بیمه‌شدگانی می‌شود که پیش از این، شناسه پرداخت دریافت کردند، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ رمضان موفق به پرداخت حق بیمه خود نشدند. آنان می‌توانند بدون افزایش مبلغ و بدون نیاز به ثبت درخواست جدید نسبت به پرداخت اقدام کنند.

سرپرست مدیریت بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران تأکید کرد: بیمه‌شدگانی که شناسه پرداخت مربوط به اسفند ۱۴۰۴ دارند، از افزایش ۴۵ درصدی حق بیمه سال جدید معاف خواهند شد و سوابق بیمه‌پردازی آنها بدون وقفه حفظ می‌شود.