امانوئل مکرون در پی هشدار ایران مبنی بر «پاسخ قاطع و فوری» به استقرار نیروهای فرانسوی و بریتانیایی در تنگه هرمز گفت: فرانسه هرگز به اعزام کشتیهای جنگی به این تنگه فکر نکرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیسجمهور فرانسه گمانهزنیها درباره مشارکت کشورش در طرح آمریکا برای تنگه هرمز رد و تاکید کرد: پاریس به این موضع «پایبند» است.
امانوئل مکرون گفت: «اطمینان میدهم که فرانسه هرگز استقرار نیروی دریایی نظامی در تنگه هرمز را در نظر نگرفته، بلکه یک ماموریت امنیتی هماهنگ با ایران را در نظر گرفته است.»
رئیس جمهوری فرانسه پیشتر نیز تأکید کرده بود که پاریس «طرف جنگ نیست» و در عملیات نظامی برای باز کردن تنگه مشارکت نخواهد کرد.
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه پیشتر در واکنش به گزارشهایی درباره تصمیم فرانسه و انگلیس برای اعزام ناوهای خود به منطقه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هرگونه اعزام و استقرار ناوشکنهای فرامنطقهای در اطراف تنگه هرمز، با ادعای حفاظت از کشتیرانی، چیزی جز تشدید بحران، نظامیسازی یک آبراه حیاتی و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ریشه واقعی ناامنی در منطقه نیست.»
«کاظم غریبآبادی» تصریح کرد که حضور ناوهای فرانسوی و انگلیسی و یا هر کشور دیگری در تنگه هرمز، با «پاسخ قاطع و فوری» نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.
