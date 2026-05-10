۱۵ تن کود تقلبی سوپرفسفات تریپل به ارزش ۲۱ میلیارد ریال در انبار یک فرد سابقهدار در آمل کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران از کشف و توقیف محمولهای بالغ بر ۱۵ تن کود تقلبی نوع سوپرفسفات تریپل در انباری متعلق به یک فرد سابقهدار در شهرستان آمل خبر داد.
پوریانی گفت: با صدور دستور قضایی از سوی دادستان آمل و همافزایی با فراجا، این محموله کود تقلبی که از منطقه گزنک هراز تحت تعقیب قرار گرفته بود، در نهایت در یک انبار در شهرستان آمل کشف و ضبط شد.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: خودروی حملکننده و محموله توقیف شده هماکنون در انبار تعاون روستایی شهرستان آمل مستقر است و انبار مذکور نیز پلمب شد.
پوریانی با اشاره به اینکه قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی کود سوپرفسفات تریپل دولتی حدود ۷ میلیون تومان است، گفت: ارزش ریالی کود تقلبی کشفشده بیش از ۲۱ میلیارد ریال برآورد میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران از برخورد قاطع با متخلفان و احتکارکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و افزود: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد.