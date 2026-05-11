مرکز فرهنگی اسلامی در ورشو، پایتخت لهستان در اقدامی نشاندهنده اهمیت گفتوگوی بین ادیان در اروپا، میزبان نشست گفتوگوی بین مسلمانان و کاتولیکها بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این نشست بر تقویت گفتوگو و احترام متقابل و ایجاد پلهای درک انسانی متمرکز بود و بر ارتباط مستقیم به عنوان یکی از مهمترین راههای مبارزه با کلیشهها و نفرتپراکنی تأکید داشت.
این رویداد به مناسبت بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد بازدید تاریخی پاپ ژان پل دوم از مسجد اموی در دمشق، پایتخت سوریه، در سال ۲۰۰۱ برگزار شد، مناسبتی که به عنوان یک نقطه عطف نمادین مهم در تاریخ گفتوگوی کاتولیکها و مسلمانان و پیامی نوآورانه برای ترویج نزدیکی بین پیروان ادیان مختلف به یادگار ماند.
در این نشست تعدادی از چهرههای دینی و دانشگاهی مرتبط با گفتوگوی بین ادیان، از جمله پدر آندره تولی، رئیس کمیته گفتوگوی جهانی و بین ادیان اسقفنشین ورشو، محمود محمد سمیح عبدالجواد امام جماعت مرکز فرهنگی اسلامی ورشو، پاول دودک، مدیر این مرکز، پروفسور آگاتا اسکاورون نالبورچیک، دبیرکل شورای مشترک کاتولیکها و مسلمانان، به همراه دکتر ماریوس ماچیاک، عضو کمیته گفتوگوی جهانی و بین ادیان اسقفنشین ورشو و عضو هیئت مدیره شورای مشترک کاتولیکها و مسلمانان، حضور داشتند.
سخنرانان این نشست تأکید کردند که گفتوگوی بین ادیان صرفاً یک انتخاب فکری یا پروتکلی نیست، بلکه پایهای برای ساختن آیندهای بهتر برای نسلهای آینده است و گفتوگو با تعامل مستقیم انسانی آغاز میشود.
شرکتکنندگان توضیح دادند که روابط مستقیم انسانی به از بین بردن کلیشهها و تصورات غلط متقابل کمک و راه را برای آشنایی واقعی مبتنی بر احترام باز میکند و در نتیجه نفرتپراکنی را کاهش داده و اعتماد را در جوامع دینی و فرهنگی متنوع تقویت میکند.
بازدید پاپ ژان پل دوم از مسجد اموی دمشق در سال ۲۰۰۱، اولین بازدید یک پاپ کاتولیک از یک مسجد در تاریخ مدرن بود. در آن زمان، این بازدید حامل پیامی جهانی برای ترویج گفتوگوی اسلامی ـ مسیحی بود و امروزه نیز همچنان به عنوان الگویی نمادین برای تفاهم و احترام متقابل بین پیروان ادیان مختلف مورد تأکید قرار میگیرد.
نشست ورشو، بیانگر آگاهی روزافزون از اهمیت گفتوگوی انسانی به عنوان ابزاری برای ساختن جامعهای منسجمتر بود، جایی که تعامل مستقیم و احترام متقابل به پایه و اساس غلبه بر کلیشهها و تقویت فرهنگ همزیستی در اروپای چند مذهبی و چند فرهنگی تبدیل میشود.