در دومین و سومین دور از برگزاری ویژه برنامه «موسیقی در موزه» موزه هنر‌های معاصرتهران ۲ کنسرت گروه نوازی روز‌های بیست و یکم و بیست و سوم اردیبهشت پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تعدادی از هنرمندان برگزیده ادوار مختلف جشنواره موسیقی جوان طی روز‌های بیست و یکم و بیست و سوم اردیبهشت در ویژه برنامه «موسیقی در موزه» موزه هنر‌های معاصر تهران به اجرای برنامه می‌پردازند.

براساس برنامه ریزی‌های انجام گرفته، ساعت ۱۶ روز دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت کنسرت هم نوایی شهرزاد شیخی نوازنده عود، محمد آقاخانی نوازنده تار، سینا ملاجوادی نوازنده سه تار و علی حضرتی نوازنده عود از برگزیدگان جشنواره ملی موسیقی جوان برگزار می‌شود.

در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت هم عرفان خزائی نوازنده سه تار، علی عبدی نوازنده نی، کسری سلطانی نوازنده کمانچه، آیلین داداش زاده نوازنده قانون کنسرت «هم نوایی» دیگری را در سرسرای موزه هنر‌های معاصر تهران پیش روی مخاطبان قرار می‌دهند.

ویژه برنامه «موسیقی در موزه» به عنوان یکی از رویداد‌ها و برنامه‌های مرتبط با ویژه برنامه «هنر و جنگ» از روز شنبه نوزدهم اردیبهشت در موزه هنر‌های معاصر تهران به مدیریت اجرایی میلاد آقایی آغاز شده است.

براساس برنامه ارائه شده، در اولین برنامه از پروژه «موسیقی در موزه» کنسرت هم نوایی به سرپرستی میلاد آقایی و هنرمندی پرهام عزت نژاد نوازنده کمانچه و محمد زایری نوازنده عود برگزارشد.

طبق اعلام موزه هنر‌های معاصر حضور علاقه‌مندان در این برنامه که با مشارکت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل هنر‌های تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه توسعه هنر‌های تجسمی معاصر و انجمن موسیقی ایران برگزارمی شود، آزاد و رایگان اعلام شده است.