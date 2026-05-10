به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛اینجا خرم آباد شهر ،چشمه های جوشان و سرزمین هزار چشمه است. چشمه ساران، آبشارها، درهها و کوهستان های خرم آباد جلوهای از بهشت ایرانی را تداعی می کنند.
دریاچه کیو، چشمه های اراز، گلستان ، سراب های شاه آباد، دارایی، مخملکوه، آبشارهای نوژیان ، بیشه و دهها چشماندازروح نواز این سرزمین، علاوه بر جاذبههای طبیعی، بخشی از هویت زیستی و فرهنگی مردمانی به شمار می روند که قرنها با طبیعت زیسته و حرمت آن را پاس داشتهاند.
خرم آباد شهر چشمههای جوشان و چنارهای قد برافراشته به آسمان، در هر فصلی از سال میزبان مسافران و گردشگرانی از سراسر کشور است.