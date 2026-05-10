طرح وقت حفظ قرآن ویژه جوانان و بزرگسالان در راستای پیروی از منویات رهبر شهید مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ در مشهد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طرح وقت حفظ قرآن و ثبتنام کلاس حفظ قرآن ویژه جوانان و بزرگسالان به میزبانی کانون قرآنی برهان ویژه برادران سنین ۱۴ تا ۴۰ سال در راستای پیروی از فرامین رهبر شهید، حضرت آیتالله خامنهای و تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن در سراسر کشور روزهای یکشنبه و سهشنبه برگزار میشود.
حفظ کل قرآن در این طرح به مدت سه تا پنج سال خواهد بود، همچنین آغاز کلاسها از ۲۲ام اردیبهشتماه از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ و روز سهشنبه از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ است.
علاقهمندان میتوانند جهت ثبتنام و تعیین سطح، نام و نام خانوادگی، وقت حفظ قرآن و ساعت انتخابی کلاس را به شناسه amozesh -kborhan@ ارسال کنند و یا با شماره تلفن ۵۰۰، ۰۹۹۸۱۹۹۳ تماس بگیرند.