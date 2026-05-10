نماینده مردم قم گفت: شلیک بیش از هزار موشک به پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونی نشان‌دهنده اقتدار جبهه مقاومت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حجت‌الاسلام والمسلمین روانبخش در دیدار نماینده فرهنگی و جمعی از اعضای دفتر کتائب سیدالشهدا (ع) با تأکید بر وحدت امت اسلامی گفت: مجاهدان مقاومت در منطقه با ایستادگی در برابر دشمنان مشترک و تقدیم شهدا، عمق باور خود به آرمان‌های امت اسلامی را نشان داده‌اند.

وی با اشاره به روابط عمیق میان ملت‌های ایران و عراق افزود: برادران ما در کتائب سیدالشهدای عراق به‌خوبی ثابت کرده‌اند که مؤمنان با یکدیگر برادرند و مرز‌های جغرافیایی نمی‌تواند میان دل‌های ملت‌های مسلمان جدایی ایجاد کند.

نماینده قم افزود: دشمن ما دشمنی واحد یعنی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌هاست و در مقابل، ملت‌های منطقه با تکیه بر ایمان مشترک در کنار یکدیگر ایستاده‌اند. دوستان ما در کتائب سیدالشهدا نیز با ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن و تقدیم شهدای گرانقدر، عمق اعتقاد خود به وحدت امت اسلامی را نشان داده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین روانبخش با اشاره به اقدامات نیرو‌های مقاومت تصریح کرد: در جریان نبرد‌های اخیر از جمله در جنگ رمضان، بیش از هزار موشک از سوی نیرو‌های کتائب به سمت پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی شلیک شده که نشان‌دهنده اراده و عزم جدی این نیرو‌ها در مقابله با دشمنان امت اسلامی است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: جبهه مقاومت در سراسر منطقه، از یمن و عراق تا لبنان، با همبستگی بیشتر مسیر پیروزی نهایی را طی کند.

حسن العبادی، نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا در جمهوری اسلامی ایران هم در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت میدانی منطقه و جبهه مقاومت اظهار داشت: ما امروز در میدان و بنا به دستور صریح و قاطع امام شهید خامنه‌ای و پس از آن، به دستور امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، برای دفاع از امت اسلامی با دشمن جنایتکار می‌جنگیم.

وی با اشاره به فشار‌ها و تحریم‌های آمریکا علیه محور مقاومت افزود: دبیرکل کتائب سیدالشهدا بار‌ها هدف تهدید و تحریم قرار گرفته و برای هرگونه خبر از موقعیت ابوآلاء الولائی جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین شده است.

العبادی با تأکید بر نقش مقاومت در حمایت از ایران اسلامی تصریح کرد: در جریان جنگ رمضان، برای حمایت از ایران اسلامی، نیرو‌های مقاومت هزار موشک به سمت دشمن نشانه رفتند که این اقدام دشمن را متزلزل کرد و به همین دلیل فشار‌ها و تحریم‌ها علیه ما افزایش یافته است.

وی با اشاره به تقدیم شهدای مقاومت در این راه افزود: ما در این مسیر شهدای بزرگی تقدیم کرده‌ایم و با قدرت و اطمینان در راه دفاع از اسلام و امت اسلامی استوار خواهیم ماند.

العبادی همچنین به فعالیت‌های فرهنگی دفتر کتائب سیدالشهدا در ایران اشاره کرد و گفت: ما در ایران برای آشنایی مردم با جبهه مقاومت برنامه‌های فرهنگی داریم و در ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز با برپایی موکب‌هایی در کنار مردم ایران حضور فعال داشته‌ایم.

در پایان این دیدار پرچم گنبد حضرت ابوالفضل العباس (ع) به پاس حمایت‌های نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از جبهه مقاومت، به او اهدا شد.