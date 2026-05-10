به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وال‌استریت ژورنال، گسترش ابزار‌هایی نظیر Wispr Flow و Superwhisper که با مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی ادغام شده‌اند، تعامل انسان و کامپیوتر را از حالت لمسی به صوتی تغییر داده است.

این فناوری‌های نوین برخلاف سیستم‌های قدیمی تشخیص صدا، قادرند هم‌زمان متن را ویرایش کرده، لحن را تغییر دهند و گفتار پراکنده کاربر را به کد‌های ساختاریافته یا متون دقیق تبدیل کنند.

این تحول باعث شده است محیط شرکت‌های بزرگ فناوری به فضایی شبیه مراکز تماس تبدیل شود، به طوری که استفاده از هدست‌ها و میکروفون‌های مخصوص برای مکالمه با هوش مصنوعی به یک استاندارد کاری تبدیل شده است.

اگرچه صحبت کردن با رایانه در محیط‌های عمومی همچنان برای برخی چالش‌برانگیز است، اما دقت بالای هوش مصنوعی مولد در پردازش زبان، باعث شده است تا بسیاری از شرکت‌ها این روش را برای افزایش سرعت و کارایی جایگزین روش‌های سنتی کنند.