معاون هماهنگی توزیع توانیر از پایش روزانه افایش مصرف برق در شرکتهای توزیع خبر داد و تأکید کرد: شرکتها موظفند در صورت افزایش مصرف، ظرف ۲۴ ساعت دلایل آن را بررسی و برای کنترل رشد بار اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن ذبیحی در نشست برخط مدیرانعامل و معاونان بهرهبرداری و مشترکین شرکتهای توزیع برق سراسر کشور، کنترل رشد بار را محور اصلی برنامه مدیریت مصرف دانست و گفت: از طریق جمعآوری انشعابات غیرمجاز، اصلاح تجهیزات معیوب و ایجاد انضباط در قرائت میتوان کاهش مصرف را بهصورت پایهای محقق کرد.
پایش برخط عملکرد شرکتهای توزیع
ذبیحی با اشاره به راهاندازی داشبورد تحلیلی پایش مصرف افزود: عملکرد شرکتهای توزیع در کنترل رشد مصرف برق هر روز بهصورت برخط پایش میشود و نتیجه آن در قالب داشبورد تحلیلی در اختیار هر شرکت قرار میگیرد.
وی ادامه داد: شرکتها موظفند در صورت مشاهده افزایش مصرف، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت موضوع را بررسی و در صورت وجود شرایط خاص مانند آسیب خطوط یا اضافه شدن مشترک جدید، توضیحات لازم را ارائه کنند. در غیر اینصورت باید راهکارهای کاهش رشد مصرف را اجرایی کنند تا پس از بررسی، گزارش نهایی منتشر شود.
اجرای کامل مدیریت مصرف در بخش کشاورزی
معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به آغاز فصل گرما گفت: برنامه مدیریت مصرف برق در بخش کشاورزی از ۲۰ اردیبهشت بهصورت کامل اجرا میشود.
وی با تأکید بر فعال بودن سامانههای کنترلی افزود: شرکتهای توزیع موظفند با فراهم بودن دسترسیها، کنترل مصرف برق در بخش کشاورزی را بدون وقفه و بهصورت کامل اجرا کنند.
آغاز برنامه هشدار برای صنایع از ۲۶ اردیبهشت
ذبیحی همچنین از اجرای برنامه مدیریت بار صنایع در سطح هشدار از شنبه ۲۶ اردیبهشت خبر داد و گفت: بر اساس این برنامه، صنایع انرژیبر و مشترکان با قدرت مصرف بیش از ۲ مگاوات باید ۴۰ درصد از مصرف خود را کاهش دهند و سایر صنایع نیز یک روز در هفته مدیریت بار کامل داشته باشند.
وی افزود: این طرح شامل صنایع داخل و خارج از شهرکهای صنعتی است و با توجه به تجربه سال گذشته، کنترل صنایع خارج از شهرک با تأکید و نظارت ویژه انجام خواهد شد.
تعامل با صنایع برای عبور بدون خاموشی
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان از مدیران شرکتهای توزیع خواست با تعامل و مذاکره با صنایع، همکاری لازم برای کاهش مصرف را جلب کنند تا امکان عبور از روزهای گرم پیشرو بدون اعمال خاموشی فراهم شود.