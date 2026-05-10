مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سفر به استان البرز بر ادامه تحقق شعار کار در کلیه سطوح صنعت آب و فاضلاب کشور تاکید و از کیفیت، اقتصاد و رضایت ذی‌نفعان به عنوان شعار و راهبرد کلیدی صنعت یاد کرد.

کیفیت، اقتصاد و رضایت ذی‌نفعان شعار صنعت آب و فاضلاب است

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما هاشم امینی در بازدید از طرح‌های در دست اجرا و قابل افتتاح آبفای البرز با ابراز رضایت از تحولات مثبت این شرکت، بر لزوم ارتقای کیفیت در تمامی حوزه‌ها تأکید کرد.

وی بر ضرورت تداوم حرکت در مسیر اجرای شعار کار تاکید کرد و با تبیین ارکان اصلی این راهبرد، اظهار داشت: «ما باید در سه حوزه "کیفیت، اقتصاد و رضایت ذی‌نفعان" سرآمد باشیم و در بخش اقتصادی، تمرکز بر "مدیریت دارایی‌های فیزیکی" به عنوان یک ضرورت جدی تلقی می‌شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به پیشینه تاریخی صنعت آب و فاضلاب ایران و سیر تکاملی آن خاطرنشان کرد: «امروز که بیش از ۹۰ درصد تجهیزات ما بومی‌سازی شده است، انتظار می‌رود اقدامات نوآورانه و فناورانه در رأس برنامه‌ها قرار گیرد.

مدیرعامل آبفای کشور با اشاره به تنش آبی پهنه جنوبی البرز افزود: جلسات مستمر بررسی برنامه‌های گذر از تنش آبی باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد تا دغدغه‌های موجود در مسیر تأمین آب مردم برطرف شود.

امینی با تمجید از اقدامات آبفای البرز در جایگزینی پساب برای آبیاری فضای سبز اضافه کرد: «در این حوزه عملکرد آبفای البرز قابل تحسین است، اما باید با افزایش ظرفیت مخازن و توسعه زیرساخت‌ها، پایداری کامل آبی محقق شود.»

وی در پایان با اشاره به فرهنگ ایثار، پایداری و مقاومت در شرایط کنونی کشور تأکید کرد: «در این برهه حساس که دشمن استقلال ما را نشانه گرفته است، شعار ما "کار، کار و کار" است و باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و همتی متفاوت‌تر از دیروز، برای عزت این سرزمین و آینده فرزندان‌مان، مجاهدانه تلاش کنیم.»