به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست جهاد کشاورزی امیدیه گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۱۴ هزار هکتار از مزارع این شهرستان به کشت گندم اختصاص یافت.

سید مهرداد حسینی با اشاره به اینکه در این شهرستان گندم به صورت دیم و آبی کشت می‌شود، افزود: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۴۰ هزار تن گندم در امیدیه برداشت شود.

وی ادامه داد: روزانه بیش از یک هزار تن گندم در سه مرکز مجاز شهرستان امیدیه از کشاورزان خریداری می‌شود که به همین میزان روزانه به مقاصد مختلف در کشور ارسال می‌شود.