امروز ۸۰ کیلو شمش طلا در حراج مرکز مبادله به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد تومان معامله شد. مجموع معاملات سال به ۴۱۴ کیلوگرم معادل ۱۰.۴ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با معامله ۸۰ کیلوگرم شمش طلا در ۲۰ اردیبهشت ماه، حجم کل معاملات شمش مرکز مبادله ایران برای سال جاری به ۴۱۴ کیلوگرم رسید.

امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه، یکصد و چهل و پنجمین جلسه حراج شمش طلا در این مرکز برگزار شد. در این حراج، ۸۰ کیلوگرم شمش طلای استاندارد عرضه شد که همه شمش‌ها به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد تومان معامله شد.

میانگین قیمت هر شمش طلای استاندارد در این دوره از حراج، ۲۵ میلیارد و ۶۶۸ میلیون تومان ثبت شده است.

گفتنی است، از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است. مجموع معاملات این دوره‌ها به ۴۱۴ کیلوگرم شمش طلا به ارزش حدود ۱۰.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.