

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مهدی مجیدی با اشاره به ثبت نام ۱۷۴ نفر برای دریافت تسهیلات اسکان موقت در استان لرستان گفت:تاکنون ۱۴۷ نفر از آسیب دیدی جنگ تحمیلی سوم در استان تسهیلات اسکان موقت دریافت کرده اند.

معاون عمرانی استانداری لرستان افزود:شهرستان بروجرد ۴۴ نفر ، خرم‌آباد ۴۲ نفر،شهرستان دورود ۲۵ نفر، الشتر ۲۲ نفر، پلدختر ۹ نفر و نورآباد با پنج نفر متقاضیان دریافت تسهیلات اسکان موقت در استان هستند .



معاون استاندار لرستان تأکید کرد: فرآیند رسیدگی به پرونده‌های باقیمانده با جدیت ادامه دارد و دستگاه‌های اجرایی استان برای جذب کامل اعتبارات و خدماترسانی هرچه سریعتر به آسیب‌دیدگان در آماده‌باش کامل هستند.