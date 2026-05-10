پرداخت ۸۸ میلیارد تومان تسهیلات اسکان موقت جنگ در لرستان
معاون عمرانی استاندار لرستان از پرداخت ۸۸ میلیارد تومان تسهیلات اسکان موقت به آسیب دیدگان جنگ در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مهدی مجیدی با اشاره به ثبت نام ۱۷۴ نفر برای دریافت تسهیلات اسکان موقت در استان لرستان گفت:تاکنون ۱۴۷ نفر از آسیب دیدی جنگ تحمیلی سوم در استان تسهیلات اسکان موقت دریافت کرده اند.
معاون عمرانی استانداری لرستان افزود:شهرستان بروجرد ۴۴ نفر ، خرمآباد ۴۲ نفر،شهرستان دورود ۲۵ نفر، الشتر ۲۲ نفر، پلدختر ۹ نفر و نورآباد با پنج نفر متقاضیان دریافت تسهیلات اسکان موقت در استان هستند.
معاون استاندار لرستان تأکید کرد: فرآیند رسیدگی به پروندههای باقیمانده با جدیت ادامه دارد و دستگاههای اجرایی استان برای جذب کامل اعتبارات و خدماترسانی هرچه سریعتر به آسیبدیدگان در آمادهباش کامل هستند.