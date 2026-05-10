فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر از شناسایی و دستگیری قاتل فراری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرشادکاظمی گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در فروردین ماه سال جاری در بخش شعیببه این شهرستان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: با انجام تحقیقات میدانی گسترده و بهرهگیری از رصد فنی و اطلاعاتی، قاتل این پرونده شناسایی شد. ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی قضائی، برنامهریزی دقیق و هدایت عملیاتی، موفق شدند متهم را در یک عملیات هدفمند در شهرستان اهواز دستگیر و یک قبضه سلاح جنگی از او کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر بیان داشت: متهم پس از دستگیری ضمن اعتراف به جرم خود پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.