به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرشادکاظمی گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در فروردین ماه سال جاری در بخش شعیببه این شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات میدانی گسترده و بهره‌گیری از رصد فنی و اطلاعاتی، قاتل این پرونده شناسایی شد. ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی قضائی، برنامه‌ریزی دقیق و هدایت عملیاتی، موفق شدند متهم را در یک عملیات هدفمند در شهرستان اهواز دستگیر و یک قبضه سلاح جنگی از او کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر بیان داشت: متهم پس از دستگیری ضمن اعتراف به جرم خود پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.