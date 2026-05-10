مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران گفت: با تأکیدات مستمر استاندار بر تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام، روند اجرای بیش از ۱۶۰ طرح در سطح استان با انسجام بیشتری دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ داوودیان مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران با اشاره به روند اجرای طرحهای زیرساختی استان گفت: با تأکیدات مستمر استاندار مازندران بر تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام و رفع موانع اجرایی، روند اجرای بیش از ۱۶۰ طرح در سطح استان با انسجام و هماهنگی بیشتری دنبال میشود و بخش قابل توجهی از این طرحها در مراحل پایانی قرار دارند.
وی افزود: حمایتهای راهبردی استاندار در حوزه تأمین اعتبارات، هماهنگی بیندستگاهی و پیگیری مستمر روند پیشرفت پروژهها، نقش مؤثری در جلوگیری از وقفه در اجرای طرحها داشته است. بر همین اساس، برنامهریزی شده تا در هفته دولت ۷ طرح و تا پایان سال جاری بیش از ۵۰ طرح به بهرهبرداری برسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۶۰ طرح شامل طرحهای کوچک و زودبازده، متوسط و بزرگمقیاس در نقاط مختلف استان در حال اجراست، گفت: در اغلب این طرحها عملیات اجرایی با جدیت ادامه دارد.
داوودیان با اشاره به اینکه تحولات و چالشهای ناشی از شرایط اخیر، روند اجرای برخی طرحهای زیرساختی را با دشواریهایی همراه کرده است، تصریح کرد: با برنامهریزیهای انجامشده و با پشتیبانی استاندار، همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، همکاری مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و تلاش پیمانکاران، اجرای طرحها بدون وقفه در حال پیگیری است.
وی در پایان تأکید کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، برای هفته دولت امسال بهرهبرداری از ۷ طرح هدفگذاری شده و در مجموع تلاش میشود تا پایان سال جاری بیش از ۵۰ طرح در دست اجرای شرکت آب منطقهای مازندران به بهرهبرداری برسد.