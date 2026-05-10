به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: از ابتدای مهر ماه پارسال (آغاز سال آبی جاری) لغایت ۱۹ اریبهشت ماه ۳۴۵.۶ میلی متر باران در استان باریده است که نسبت به بارش در بلند مدت که ۳۴۱.۸ میلی متر بوده است افزایش ۳.۹ میلی متر معادل ۱.۱درصد را نشان می‌دهد.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه میزان بارش از ابتدای سال جاری نسبت به مشابه پارسال که ۱۸۵.۲ میلی متر بوده است رشد ۱۶۰.۴ میلی متر معادل ۸۶.۶ درصدی را نشان می‌دهد، ادامه داد: بارش تجمعی استان خوزستان با اختلاف ۳.۹ میلیمتر نسبت به بارش بلندمدت در رتبه دوازدهم بین استان‌های پر بارش قرار دارد.