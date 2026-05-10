رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل اعلام کرد: خیرین برای تکمیل بیمارستان گلیا پای کار بیایند؛ هر ریال آورده خیرین، دانشگاه دو برابر میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر حسین قربانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، در طرح ویژه حمایت از پروژه نیمهتمام بیمارستان گلیا اعلام کرد: هر میزان آوردهای که خیرین برای تکمیل این پروژه تأمین کنند، دانشگاه دو برابر آن را بهصورت فوری به پروژه تزریق خواهد کرد.
قربانی با اشاره به اینکه بیمارستان گلیا بیش از ۱۰ سال است در انتظار بهرهبرداری مانده، گفت: هدف دانشگاه این است که با مشارکت خیرین و مردم، فاز نخست آن در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، تجربه را گواه این واقعیت دانست که پروژههای مشارکتی با خیرین، سریعتر، باکیفیتتر و کمهزینهتر به نتیجه رسیدهاند. به همین دلیل، دانشگاه بابل آمادگی خود را برای سپردن مدیریت اجرایی پروژه به مجمع خیرین منطقه اعلام کرده است.
قربانی تصریح کرد: با اجرای این مدل مشارکتی، میتوانیم در کمتر از دو سال، فاز نخست پروژه را تکمیل کنیم و سپس وارد فاز دوم شویم.
وی در ادامه یادآور شد: برای دریافت مجوز پروژه ملی و تأمین اعتبارات دولتی اقدامات لازم صورت گرفته، اما واقعیت این است که تخصیص بودجههای ملی در شرایط فعلی کشور بهکندی انجام میشود و نمیتواند پاسخگوی سرعت مورد انتظار برای تکمیل این پروژه باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در پایان تأکید کرد: تنها راه عملی و مؤثر برای اتمام سریع این پروژه، مشارکت خیرین و همراهی مردم منطقه است. خوشبختانه مردم شهرستان بابل همواره در امور خیر پیشگام بودهاند و امیدواریم با حمایت آنان این مطالبه مهم محقق شود.