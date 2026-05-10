سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به اردیبهشت سال ۱۴۰۵ بطور مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی نفعان واریز شد.

‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان هدفمندی یارانه ها، مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به مبلغ ۱۲۵ هزار و ۴۶۱ میلیارد ریال واریز شد.

مستمری فروردین سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۷۹ هزار و ۷۵۶ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.

همچنین مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۷۰۴ میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.