به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت‌الاسلام اسماعیل‌زاده، مدیر حوزه‌های علمیه مازندران، از آغاز برگزاری نخستین رویداد رسانه‌ای «پیام امام شهید ما» برای اولین‌بار در کشور به میزبانی مازندران خبر داد.

وی گفت: این برنامه همزمان با سالروز صدور پیام تاریخی امام راحل به همایش یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم آغاز شده است.

مدیر حوزه‌های علمیه مازندران با اشاره به افتتاحیه این رویداد فرهنگی و رسانه‌ای اظهار داشت: حوزه علمیه مازندران از روز‌های گذشته برنامه‌های متنوعی را در این مناسبت تدارک دیده که مهم‌ترین آن، برگزاری نخستین رویداد رسانه‌ای «پیام امام شهید ما» در سطح کشور است؛ رویدادی که در قالب‌های مختلف رسانه‌ای، هنری و فرهنگی برگزار خواهد شد.

اسماعیل‌زاده افزود: در این رویداد، موضوعاتی همچون نقش حوزه‌های علمیه در جنگ ترکیبی، فعالیت‌های جهادی، مسائل فرهنگی و اجتماعی و دیگر موضوعات روز مورد توجه قرار گرفته و جزئیات آن به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی همچنین از برگزاری نشست هم‌اندیشی اساتید حوزه و دانشگاه با محوریت سالگرد صدور پیام امام و رهبر شهید خبر داد و گفت: در این نشست، راهکار‌ها و دیدگاه‌های مختلف برای رسیدن به حوزه‌ای پیشرو، اثرگذار و سرآمد مورد بررسی قرار گرفت.

اسماعیل‌زاده تأکید کرد: همه تلاش ما بر این است تا به همان حوزه تراز و پیشرویی نزدیک شویم که دغدغه امام شهید ما بود و بتوانیم در میدان‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی حضوری فعال و مؤثر داشته باشیم.