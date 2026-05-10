

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از جماران، حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی در دیدار مدیران و امدادگران جمعیت هلال احمر گفت: کاسه داغ‌تر از آش نباشیم؛ چرا که همه کسانی که امروز تصمیم گیران کشور هستند یا عضو خانواده شهید هستند یا عمری را در این صحنه‌ها گذرانده‌اند یا از فرماندهان جنگ بوده‌اند و در طول این ایام نیز یک روز راحت نگذرانده‌اند.

تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) افزود: لذا به تصمیم و درایت آنها اعتماد کنیم. البته این بدان معنا نیست که افراد، مشورت‌ها و نظرات خود را ارائه ندهند. اما این بسیار مهم است که جامعه وحدت و همدلی خود پشت تصمیمات کلان کشور را حفظ کند.