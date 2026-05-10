به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد دادستان کل کشور در ابتدای جلسه ضمن درود به روح پرفتوح شهدا و گرامیداشت یاد رهبر شهید، با اشاره به اقتدار ایران در برابر دشمنان اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران از آغاز نهضت خود بر پایه دو اصل اساسی «دین» و «مردم» شکل گرفته و استوار مانده است و همین دو رکن، رمز ماندگاری و اقتدار این نظام در برابر همه توطئه‌ها بوده است.

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه مخالفت با «شیطان بزرگ» و رژیم صهیونیستی از همان ابتدای نهضت اسلامی در زمره سیاست‌های قطعی انقلاب قرار داشته است، گفت: این رویکرد برخاسته از مبانی اعتقادی و استقلال‌طلبانه ملت ایران و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است و امروز نیز با همان صراحت و قدرت ادامه دارد.

این مقام عالی قضائی با اشاره به رهنمود‌های امام خمینی (ره) افزود: امام راحل از نخستین روز‌های نهضت، مردم را با محوریت دین تربیت کردند و ساختار نظام اسلامی را بر پایه حضور و اراده مردم بنا نهادند. امروز نیز در هیچ نقطه‌ای از جهان نمی‌توان نظامی را یافت که به‌صورت واقعی و عملی بر پایه مردم‌سالاری دینی استوار باشد و مردم در سرنوشت خود چنین نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد در ادامه با اشاره به فشار‌ها و اقدامات خصمانه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: تجربه چهل و هفت سال گذشته نشان داده است که هرچه دشمنان تلاش کرده‌اند به انقلاب اسلامی ضربه وارد کنند، این نظام مستحکم‌تر و ریشه‌دارتر شده است. جنگ تحمیلی هشت‌ساله، جنگ تحمیلی دوم و شرایط کنونی در جنگ تحمیلی سوم، نه‌تنها موجب تضعیف کشور نشده بلکه زمینه‌ساز پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه‌های مختلف شده است.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی در حوزه مسائل اقتصادی افزود: در زمینه مقابله با گران‌فروشی و همچنین مبارزه با قاچاق سوخت، کالا و نهاده‌های دامی، مکاتبات و دستورات لازم با دادستان‌های سراسر کشور، تعزیرات و مسئولان مربوطه انجام شده است تا نظارت‌ها تشدید شده و با هرگونه اخلال در بازار و تضییع حقوق مردم برخورد قانونی صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای فشار بر معیشت مردم گفت: دشمن با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و ایجاد اخلال در روند‌های اقتصادی، تلاش کرده است معیشت مردم را با دشواری مواجه کند. دولت در حال برنامه‌ریزی و اقدام برای کاهش آثار این فشارهاست و در این مسیر، واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی نیز باید تا حد امکان در کنار مردم قرار گیرند و با رعایت انصاف و مسئولیت‌پذیری، هم به تکلیف شرعی و هم به وظیفه انسانی و اجتماعی خود عمل کنند تا کشور بتواند از این شرایط عبور کند.

حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد در ادامه از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار خبر داد و افزود: دادستانی کل کشور «سامانه دریافت گزارش مردمی در حوزه اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی موضوع بند ب ماده یک قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی» را طراحی و ایجاد کرده است که در روز‌های آینده به‌صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد. این سامانه با هدف دریافت گزارش‌های مردمی درباره گران‌فروشی کلان، احتکار عمده و هرگونه اخلال در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی راه‌اندازی شده تا با همکاری مردم اطلاعات مرتبط جمع‌آوری شود. دادستان‌های سراسر کشور موظفند در چارچوب قانون با اخلال‌گران در امر توزیع مایحتاج عمومی با قاطعیت و سرعت برخورد نمایند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ وحدت و تقویت انسجام ملی تأکید کرد و گفت: وفاق و همدلی باید در میان مسئولان، میان مردم و مسئولان و همچنین در میان آحاد مردم بیش از پیش تقویت شود، چرا که انسجام داخلی مهم‌ترین عامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.

این مقام عالی قضائی افزود: دشمن در شرایط کنونی به‌دنبال ایجاد نارضایتی، التهاب اجتماعی و هرج‌ومرج در داخل کشور است، بنابراین هر فردی که آگاهانه یا ناآگاهانه در راستای اهداف دشمن حرکت کند، با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

همان‌گونه که نیرو‌های نظامی و امنیتی با اقتدار در حال انجام وظایف خود هستند، دادستان‌ها و قضات نیز باید در این ایام با هوشیاری کامل به مسئولیت‌های قانونی خود عمل کنند.

وی با اشاره به تحولات منطقه گفت: در این ایام، رژیم صهیونیستی بیش از ۷۰ هزار مسلمان، زن و کودک بی‌گناه و مظلوم را به شهادت رسانده است و این جنایات آشکار موجب بیداری هرچه بیشتر جوامع اسلامی و کشور‌های منطقه و همسایه شده است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه حمله به جمهوری اسلامی ایران اقدامی غیرقانونی و مغایر با موازین بین‌المللی بوده است، تأکید کرد: سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، مسئولان فرهنگی و کارشناسان حقوقی باید در راستای استیفای حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت، این جنایت‌ها را برای افکار عمومی جهان تبیین کنند. همان‌گونه که رهبر شهید بر «جهاد تبیین» تأکید داشتند، روشنگری و آگاه‌سازی افکار عمومی در این زمینه یک وظیفه مهم و راهبردی است.

وی همچنین از پیگیری موضوع جنایت‌های جنگی در سطح بین‌المللی خبر داد و گفت: در نامه‌هایی جداگانه به دادستان‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، موضوع جنایت‌های جنگی و اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا تبیین و تقاضای همکاری قضایی جهت برخورد با این جنایات صورت گرفت و پیگیری‌های لازم در این زمینه در نشست آتی با دادستان‌ها عضو شانگهای انجام خواهد شد.

حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خسارت‌ها و آسیب‌های وارد شده به مردم در جریان جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و افزود: موضوع خسارت‌ها و آسیب‌هایی که در این جنگ به مردم وارد شده در حال پیگیری است و اقدامات لازم برای رسیدگی به این مسائل در دستور کار قرار دارد. همچنین موضوع اسکان و اقامت مردمی که منازل آنان در این حوادث دچار آسیب شده است، از سوی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور در حال پیگیری و انجام است.

وی همچنین به موضوع اعزام حجاج اشاره کرد و گفت: دادستانی کل کشور درباره اعزام حجاج نیز اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام داده است تا روند اعزام زائران بدون مشکل انجام شود و تاکنون نیز بیش از ۱۹ هزار نفر از حجاج بدون مشکل اعزام شده‌اند.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به شهادت رهبر شهید گفت: شهادت رهبر شهید ما به دست شقی‌ترین دشمنان نشانه‌ای روشن از ماهیت پلید آنان است. در کتاب «خون دلی که لعل شد» که خاطرات رهبر معظم انقلاب از دوران زندان و تبعید را روایت می‌کند، ابعاد شخصیتی، صبر، استقامت و روحیه مبارزاتی ایشان به‌خوبی تبیین شده است.

این مقام عالی قضائی افزود: شهادت رهبر شهید نشان داد که تفاوت حاکم اسلامی و مردمی با حاکم طاغوتی در چیست؛ حاکم اسلامی از تهدید و فشار هراسی ندارد و در مسیر حق‌طلبی و دفاع از آرمان‌ها حتی جان خود را فدا می‌کند. نام و یاد رهبر شهید «حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای رحمةالله‌علیه» در قلب مستضعفان جهان حک و جای گرفته و این مسئله موجی از بیداری و تحولات عمیق را رقم زده است.

دادستان کل کشور در پایان با تأکید بر نقش مردم در همه عرصه‌ها گفت: مردم همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی، پشتیبانی و اجتماعی در کنار حاکمیت و دولت ایستادند، امروز نیز در صحنه حضور دارند. ملت ایران در همه ادوار با ایستادگی و بصیرت از نظام و کشور خود حمایت کرده است و اکنون نیز مسئولان باید با اعتماد به مردم، زمینه حضور و مشارکت گسترده‌تر آنان را در عرصه‌های مختلف فراهم کنند.

در پایان این جلسه، معاونین دادستانی کل کشور نیز گزارشی از اقدامات و برنامه‌های حوزه‌های مربوطه ارائه کردند.