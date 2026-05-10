به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین شعر مازندرانی در قالب موسیقی با عنوان «وَطَن مِه، پِسَر مِه، دِتِر» به مناسبت پاسداشت نام تاریخی خلیج فارس منتشر و به شماره ۳۰۰۰۰۳۱ – ۱۴۰۴۳۵۸۲ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شد.

این شعر را استاد سید جلال محمدی، سرپرست گروه موسیقی، سروده و با هدف ترویج مفاهیم میهنی، وطن‌دوستی و فرهنگ مقاومت در قالب موسیقایی ارائه کرده است.

استاد محمدی با اشاره به اینکه هویت ملی و تاریخی بخش مهمی از میراث فرهنگی کشور است، گفت: این اثر تلاش دارد عشق به وطن، وحدت مردم و غیرت ایرانی در پاسداشت خلیج فارس را به زبان شیرین مازندرانی بازگو کند و نسل نوجوان را بیش از پیش با سروده‌های میهنی آشنا سازد.

به گفته او، آموزش این شعر در جمع نوجوانان آغاز شده و استقبال خوبی نیز از آن صورت گرفته است. استاد محمدی معتقد است آشنایی جوان‌تر‌ها با شعر‌ها و آوا‌های انقلابی و ملی، نقش مهمی در انتقال ارزش‌ها و هویت فرهنگی دارد.

انتشار و ثبت این شعر، گامی تازه در بازآفرینی آثار ملی در قالب‌های بومی و محلی و پیوند هنر موسیقی مازندرانی با مفاهیم هویتی و تاریخی کشور به شمار می‌رود.

گزارش از سیده حکیمه موسوی