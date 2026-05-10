به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک گفت: در پنجشنبه پایانی سال ۱۴۰۴ یک نزاع دسته‌جمعی در بهشت زهرای اندیمشک رخ داد که منجر به قتل یک نفر از طرفین شد و تعدادی نیز زخمی شدند.

حسن سپهوند افزود: با دستور دادستانی و تلاش پلیس تعدادی از طرفین این نزاع دستگیر، اما متهم و مظنون اصلی به قتل متواری بود که با پیگیری‌های مستمر دادستانی و تعامل مستقیم با بزرگان و ریش‌سفیدان طوایف طرف نزاع، در نهایت متهم اصلی به قتل به صورت داوطلبانه خود را تحویل مقام قضایی کرد.

دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک بیان کرد: دستگاه قضایی با کسانی که با ایجاد درگیری و نزاع، امنیت و آرامش عمومی را مختل کنند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

سپوند خاطر نشان کرد: در طول جنگ رمضان با وجود چالش‌هایی که برای دستگاه قضا و نیرو‌های امنیتی و انتظامی وجود داشت در امنیت به‌طور کامل برقرار بود و شهرستان در وضعیت پایدار امنیتی و انتظامی قرار داشت.