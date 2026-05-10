سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان آمل از فراهم شدن مقدمات اعزام کاروان راهیان نور دانشآموزی و دانشجویی به یادمان شهدای جنگل آمل (حماسه مردمی سال ۱۳۶۰) در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیژن پولادی، سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان آمل، در دیدار اعضای ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و ستاد مردمی بزرگداشت حماسه ششم بهمن، گفت: مقدمات اعزام کاروان راهیان نور دانشآموزی و دانشجویی به یادمان شهدای جنگل آمل (حماسه مردمی سال ۱۳۶۰) فراهم شده و امسال اجرایی میشود.
پولادی افزود: این اقدام، گامی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت مردم آمل در مقابل گروهک کمونیست است که قصد حمله و تصرف شهر را داشتند و همچنین الگویی برای نسل جوان محسوب میشود.
سرپرست فرمانداری ویژه آمل، راهاندازی موزه دفاع مقدس آملیها در حماسه مردمی جنگل و ششم بهمن ۱۳۶۰ را بسیار مهم و ضروری دانست و تصریح کرد: باید قدمهای اجرایی با همکاری و تعامل همه دستگاههای متولی شهرستان برداشته شود و فرمانداری همه پیگیریهای لازم را برای این مهم انجام خواهد داد.
پولادی با اشاره به اینکه حماسه جنگل و واقعه ششم بهمن مردم آمل در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی جاودانه شده است، گفت: این حماسه با پشتوانه و حضور مردم در دفاع از انقلاب نوپای اسلامی به ثمر نشسته و حتی در وصیتنامه امام راحل نیز از مردم و شهر آمل قدردانی شده است. چنین نقشی را در هیچ کجای دنیا نمیتوان سراغ گرفت.
وی از جدیت و پیگیریهای اعضای ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و ستاد مردمی بزرگداشت حماسه ششم بهمن آمل قدردانی کرد و گفت: در شرایط کنونی که بیش از ۴۵ سال از این حماسه میگذرد، همه ما باید برای حفظ و نشر خاطرات و ارزشهای این حماسه جاودانه تلاش کنیم تا با گذشت زمان فراموش یا تحریف نشود.
علی امانی، رئیس ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و حماسه جنگل و ششم بهمن آمل، نیز در این نشست از تلاشهای چند سال اخیر برای زنده نگه داشتن این حماسه مردمی گفت و افزود: در سالهای اخیر چندین جلد کتاب توسط نویسندگان و محققان چاپ شده و تلاشهایی نیز در سطح ملی در حال انجام است تا این واقعه در کتب درسی دانشآموزان نیز گنجانده شود.
امانی همچنین از تولید چندین فیلم و مستند برای شبکههای تلویزیونی خبر داد و گفت: از سال گذشته، مقدمات تولید سریال فاخر حماسه ششم بهمن با کارگردانی هنرمندان مطرح کشوری فراهم شده و نشستهای مختلفی برگزار شد.