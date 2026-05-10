به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: در سه گشت مشترک شعب سیار تعزیرات، دو واحد صنفی عرضه مرغ و گوشت در بلوار استقلال، دو واحد صنفی عمده‌ فروش مواد غذایی در محدوده مصلی و یک واحد صنفی فروش لاستیک خودرو در بلوار جمهوری به دلیل گرانفروشی شناسایی شدند.

محسن صیادی افزود: با حکم قضایی با این واحدهای صنفی برخورد قانونی صورت گرفت و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.