به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای سعید زرندی با اشاره به وضعیت صنایع لوازم‌خانگی، گفت: با بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ این حوزه مذاکره و وضعیت ذخایر آنها را بررسی کردیم، تقریباً همه شرکت‌های شاخص اعلام کردند که تا خرداد و تیرماه موجودی کافی ورق در انبار دارند.

وی با اشاره به نشست و گفت‌و‌گو‌های اخیر خود با مدیران عامل خودروسازان بزرگ کشور نیز گفت: نگرانی‌هایی درباره تأمین ورق در ماه‌های آینده از سوی خودروسازان مطرح شد، اما به آنها اطمینان دادیم که از نظر موجودی و ظرفیت تولید، مشکلی وجود ندارد و نیاز این صنعت به‌طور کامل تأمین خواهد شد.

به گفته زرندی، در حال حاضر بحران کمبود مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی وجود ندارد و شرایط تأمین کاملاً تحت کنترل و قابل مدیریت است.

انحصار واردات ورق یا اسلب برای فولاد مبارکه به نفع کشور نیست

زرندی گفت: در جلسات بررسی تأمین نیاز بازار، پیشنهادی مبنی بر اختیار واردات مستقل ورق یا اسلب به فولاد مبارکه مطرح شد، اما صراحتاً اعلام کردم چنین انحصاری به نفع کشور نیست و این امر ممکن است فولاد مبارکه را وارد چالش با فعالان اقتصادی کند و در آینده تبعات منفی به همراه داشته باشد.

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به تبعات اقتصادی واردات گفت: واردات آخرین گزینه ماست چرا که ورود به این عرصه به صورت ناخواسته منجر به افزایش ۳۰ تا ۴۰ تومانی قیمت‌ها در بازار می‌شود. اگرچه امکان واردات وجود دارد، اما باید توجه داشت که در صورت بسته بودن مسیر‌ها و ایجاد گلوگاه‌ها هزینه‌های نهایی به مراتب بیش از ارقام کنونی افزایش خواهد یافت بنابراین مدیریت هزینه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی اولویت نخست است.

وی افزود: در صورت ضرورت واردات، تمرکز باید بر واردات تختال برای تکمیل ظرفیت واحد‌های نورد باشد.