مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری یزد: افزایش قیمت‌ها در برهه اخیر ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات به وجود آمده به دلیل جنگ تحمیلی بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دهقان با حضور در استودیو خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: در دو هفته اخیر شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار بودیم که یکی از دلایل آن به افزایش هزینه‌های تولید بازمی گردد. در ابتدای هر سال با توجه به افزایش دستمزد نیرو‌های انسانی و سایر عوامل تولید، تاثیر آن را در قیمت تمام شده برخی کالا می‌بینیم.

وی افزود: امسال با توجه به مشکلات ناشی از جنگ و تامین نهاده‌ها و مواد اولیه و اخلال در فرآیند تولید برخی کالاها، بازار پاسخ خود را به کمبود و کاهش عرضه برخی مواد اولیه به صورت افزایش قیمت نشان داد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری ادامه داد: افزایش قیمت مرغ که یکی از اقلام اصلی پروتئینی در سفره مردم است را از سال گذشته تاکنون داشتیم که در یکی دو روز اخیر هم افزایش داشت. مرغی که هم اکنون در بازار وجود دارد باید جوجه ریزی آن دو ماه پیش در سالن‌های مرغداری انجام می‌گرفت، اما با توجه به اینکه در آن زمان، در روز‌های ابتدای جنگ بود کاهش جوجه ریزی را داشتیم که هم اکنون خود را به صورت کمبود مرغ در سطح بازار کشور نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت: البته کمبود مرغ در استان یزد وجود ندارد، اما بازار یزد جدا از بازار کشور نیست و این کمبود تولید خود را در قالب افزایش قیمت نشان می‌دهد و این نوید را می‌دهیم که تولید مرغ در استان و کشور به صورت خوب در حال انجام است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری تصریح کرد: افزایش قیمت در فاصله کوتاهی انجام گرفته و بر این اساس مردم گمان می‌کنند که گرانفروشی در حال رخ دادن است. فعالیت‌های نظارتی در یک ماه اخیر تشدید شده و دستگاه قضایی هم از هفته گذشته به مهر و موم واحد‌های متخلف می‌پردازند.

دهقان خاطرنشان ساخت: استان یزد با توجه به تمهیدات صورت گرفته جزو استان‌هایی است که هم میزان تخلف در آن کم بوده و هم سطح قیمت‌ها خصوصا اقلام خوراکی از میانگین کشوری و استان‌های همجوار کمتر است.