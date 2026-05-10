مرکز اطلاعرسانی امنیتی عراق اعلام کرد که خبر هلیبرن در صحرای کربلا مربوط به حادثهای در گذشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس بخش اطلاعرسانی امنیتی عراق اعلام کرد خبرهای منتشرشده درباره عملیات هلیبرن هوایی در صحرای کربلا مربوط به حادثهای قدیمی در ماه مارس است و هم اکنون مورد مشابهی وجود ندارد.
سعد معن گفت: گزارشهای منتشرشده درباره هلیبرن در صحرای کربلا در شرق النخیب و نجف به حادثهای در تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۶ مربوط میشود.
وی افزود: در آن زمان نیروهای امنیتی عراق با افراد مسلح ناشناس و غیرمجاز درگیر شدند که به شهادت یک نیروی امنیتی و زخمی شدن دو نفر دیگر انجامید.
به گفته او، نیروهای عراقی پس از آن عملیاتهای گسترده جستوجو در مناطق بیابانی انجام دادند.
معن تأکید کرد: در بازرسیهای ماههای آوریل و مه هیچ نشانهای از حضور این گروهها یا تجهیزات آنها در منطقه پیدا نشده است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون هیچ نیروی غیرمجاز مشابهی در این مناطق یا دیگر مناطق عراق حضور ندارد.