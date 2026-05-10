به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس بخش اطلاع‌رسانی امنیتی عراق اعلام کرد خبر‌های منتشرشده درباره عملیات هلی‌برن هوایی در صحرای کربلا مربوط به حادثه‌ای قدیمی در ماه مارس است و هم اکنون مورد مشابهی وجود ندارد.

سعد معن گفت: گزارش‌های منتشرشده درباره هلی‌برن در صحرای کربلا در شرق النخیب و نجف به حادثه‌ای در تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۶ مربوط می‌شود.

وی افزود: در آن زمان نیرو‌های امنیتی عراق با افراد مسلح ناشناس و غیرمجاز درگیر شدند که به شهادت یک نیروی امنیتی و زخمی شدن دو نفر دیگر انجامید.

به گفته او، نیرو‌های عراقی پس از آن عملیات‌های گسترده جست‌و‌جو در مناطق بیابانی انجام دادند.

معن تأکید کرد: در بازرسی‌های ماه‌های آوریل و مه هیچ نشانه‌ای از حضور این گروه‌ها یا تجهیزات آنها در منطقه پیدا نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون هیچ نیروی غیرمجاز مشابهی در این مناطق یا دیگر مناطق عراق حضور ندارد.