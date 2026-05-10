پخش زنده
امروز: -
در این حادثه دو نفر زیر آوار محبوس شدند و عملیات رهاسازی آنان انجام شد که یک نفر فوتی و دیگری حالش مساعد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: این حادثه ساعت ۱۳:۳۶ امروز رخ داد و بلافاصله نیروهای آتش نشانی از ایستگاههای ۳۷، ۲۱، ۲۹، ۱۴، ۱۲، ۳۸ و نجات ۷ به محل اعزام شدند.
سرآتشیار معین رضا فرخنده افزود: امدادگران موفق شدند هر دو نفر محبوس را از زیر آوار خارج کنند که حال یکی از مصدومان توسط عوامل اورژانس مساعد گزارش شده است و نفر دوم متأسفانه جان خود را از دست داد.
وی ادامه داد: عملیات جستوجو و آواربرداری ساعت ۱۴:۲۵ به پایان رسید و گزارش تکمیلی متعاقباً از سوی سازمان آتشنشانی مشهد اعلام خواهد شد.